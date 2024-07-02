Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова Гакпо перед матчем з румунами.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між Румунією та Нідерландами.

Лідер збірної Нідерландів Коді Гакпо висловився напередодні матчу з кривдниками збірної України.

"Ми проаналізували гру з Австрією, і є деякі моменти, які ми могли б покращити, наприклад, пресинг. Саме над цими темами ми працювали на тренуваннях.

Я знаю, що наші вболівальники були розчаровані після гри з Австрією, як і ми. Але завтра ми знову граємо, і нам потрібна повна підтримка. Ми зробимо все, що в наших силах, і віддамо все на полі, і, сподіваюся, змусимо їх пишатися нашою перемогою", — сказав Гакпо.

Поєдинок відбудеться 2 липня на Альянц Арені (Мюнхен). Початок — о 19:00.