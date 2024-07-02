Слова Гакпо перед матчем з румунами.
КОДІ ГАКПО, GETTYIMAGES
02 липня 2024, 13:44
У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між Румунією та Нідерландами.
Лідер збірної Нідерландів Коді Гакпо висловився напередодні матчу з кривдниками збірної України.
"Ми проаналізували гру з Австрією, і є деякі моменти, які ми могли б покращити, наприклад, пресинг. Саме над цими темами ми працювали на тренуваннях.
Я знаю, що наші вболівальники були розчаровані після гри з Австрією, як і ми. Але завтра ми знову граємо, і нам потрібна повна підтримка. Ми зробимо все, що в наших силах, і віддамо все на полі, і, сподіваюся, змусимо їх пишатися нашою перемогою", — сказав Гакпо.
Поєдинок відбудеться 2 липня на Альянц Арені (Мюнхен). Початок — о 19:00.