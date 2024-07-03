Україна

Форвард прокоментував трансфер до Ворскли.

Дамір Шкріель прокоментував перехід у Ворсклу.

"Я надзвичайно задоволений тим, що прийшов до такого клубу, з високими цілями, які були поставлені перед нами", — цитує форварда ресурс Radio Telewizija Rozaje.

"Це, безумовно, вихід у Європу.

Зараз настав час для нового кроку вперед і нових досягнень у сильній лізі. Я дуже задоволений командою і теплим прийомом у клубі. Той факт, що я взяв собі 10-й номер, чітко вказує на те, які амбіції стоять перед нами у цьому сезоні, і я зроблю все можливе, щоб виправдати очікування всіх у Ворсклі, хто вірить у мене.

Життя в Україні наразі чудове, особисті умови фантастичні, я підписав контракт на три роки. Це дуже високий рівень, і я щасливий, що буду в полі зору національної збірної".

Угода з Даміром розрахована до 2027 року.