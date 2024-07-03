Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Австрії прокоментував поразку від Туреччини.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 напередодні збірна Австрії поступилась Туреччині.

Австрія — Туреччина 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Das Team" Міхаель Грегорич прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже сильно розчарований із приводу цієї поразки. Мені зараз дуже сумно. Не думаю, що ми заслуговували на те, аби програти сьогодні.

Вітаю Туреччину. Коли ви виграєте 2:1 після 90 хвилин гри, то маєте забезпечувати собі місце у чвертьфіналі, що суперники й зробили.

Звичайно, ми все ще можемо пишатись цією кампанією. Але зараз дуже важко впоратись із поразкою. Ми залишили все на полі. Як я вже сказав, я не думаю, що ми заслуговували на цю поразку", — заявив австрійський виконавець.

У чвертьфіналі Євро-2024 Туреччина зіграє проти Нідерландів.