Україна

Український хавбек повертається до Олександрії.

Півзахисник Артур Авагімян залишив одеський Чорноморець, про що він оголосив у своєму Telegram-каналі.

"Привіт, одесити, фани. Хочу всім сказати дякую за цей сезон. Було багато великих днів і багато не дуже, скажімо відверто, але після кожного матчу команда відчувала вашу підтримку.

Не знаю, як доля повернеться далі, але на цей момент я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, що ми ще зможемо зустрітись у майбутньому.

Ви є Чорноморець, не забувайте про це. Поки існують фанати, клуб буде сильним", — написав Авагімян.

Нагадаємо, 27-річний українець виступав у складі "моряків" на правах оренди, а його контракт належить Олександрії. Угода розрахована до літа 2025 року.

Минулого сезону Авагімян провів 29 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири асисти.