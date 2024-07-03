Україна

Бразильський центрбек продовжить кар'єру в ОАЕ.

Аль-Айн із ОАЕ офіційно оголосив про підписання центрального захисник донецького Шахтаря Марлона Сантоса, який починаючи з літа 2023 року виступав на правах оренди за Флуміненсе.

Чемпіон Азії повідомив про те, що 29-річний бразильський центрбек найближчими днями прибуде до розташування арабського клубу для проходження медичного обстеження і підписання контракту.

Фінансові умови трансферу та тривалість угоди Марлона з Аль-Айном не уточнюються.

The Champion of Asia..

Signs the Brazilian defender Marlon Santos 🇧🇷✍🏻



The player will arrive Al Ain in the coming days for medical examinations and complete his contact 🤝🏽💜#WelcomeMARLON @alainfcae pic.twitter.com/tbyTOvsXTC — Al Ain FC (@alainfcae_en) July 3, 2024

Нагадаємо, що Марлон перейшов до Шахтаря влітку 2021 року із Сассуоло за 12 мільйонів євро та підписав із "гірниками" контракт до літа 2026 року.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну Марлон спочатку вирушив на правах оренди до італійської Монци, а потім — до бразильського Флуміненсе.