Аль-Айн із ОАЕ офіційно оголосив про підписання центрального захисник донецького Шахтаря Марлона Сантоса, який починаючи з літа 2023 року виступав на правах оренди за Флуміненсе.

Чемпіон Азії повідомив про те, що 29-річний бразильський центрбек найближчими днями прибуде до розташування арабського клубу для проходження медичного обстеження і підписання контракту.

Фінансові умови трансферу та тривалість угоди Марлона з Аль-Айном не уточнюються.

The Champion of Asia..

Signs the Brazilian defender Marlon Santos 🇧🇷✍🏻



The player will arrive Al Ain in the coming days for medical examinations and complete his contact 🤝🏽💜#WelcomeMARLON @alainfcae pic.twitter.com/tbyTOvsXTC