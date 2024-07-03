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Український хавбек відреагував на дозвіл поїхати до Парижа від Шахтаря.

Півзахисник донецького Шахтаря Дмитро Криськів прокоментував дозвіл від "гірників", який дозволяє йому поїхати на Олімпійські ігри у Парижі.

"Емоції позитивні! Дуже щасливий, що зможу представляти країну на Олімпійських іграх, адже ми довго йшли до цього. Наш шлях тривав, напевно, два-три роки, тому я дуже радий мати змогу поїхати на Олімпійські ігри та представити збірну України.

Дійсно важливо прославляти Україну під час війни. Відповідальність, звичайно, є, але не потрібно звертати на неї увагу, щоб вона не давила на тебе. Необхідно виходити на поле та просто грати у футбол, виконуючи вказівки головного тренера. Потім ми дивитимемося на результат і віддаватимемося заради того, щоб якнайкраще виступити на змаганнях та прославити Україну.

Шанси збірної України на Олімпійських іграх? Не знаю, думаю, експерти повинні розподілити шанси. Наше завдання – якісно підготуватися і показати ту гру, яка дійсно була б гарною та давала б результат. Потрібно за цей мінімальний період згадати настанови тренера й далі налаштовуватися від матчу до матчу.

Справді, можна сказати, що це така маленька мрія. Це великий турнір, де вперше в історії збірна України зіграє на Олімпійських іграх з футболу, тому хочеться вже швидше зіграти", — наводить слова Криськіва прес-служба клубу.

Раніше стала відома заявка збірної України на Олімпійські ігри в Парижі.