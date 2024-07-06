Україна

Це перша контрольна гра команди Юрія Вернидуба на зборах.

Сьогодні, 6 липня, відбудеться товариський матч, у якому зустрінуться криворізький Кривбас та бухарестське Динамо.

Для команди Юрія Вернидуба це буде перша контрольна гра у рамках навчально-тренувальних зборів у рамках підготовки до старту нового сезону.

Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Бухарест — Кривбас:

За підсумками минулого сезону Динамо посіло дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Румунії.