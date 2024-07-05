Україна

Відразу чотири новачки для команди Юрія Вернидуба.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із чотирма футболістами — захисниками Ігорем Снурніциним, Олександром Драмбаєвим та Бакарі Конате, а також нападником Оче Очовечі.

При цьому Драмбаєв та Конате підписали контракти на чотири роки, а Снурніцин та Очовечі на три.

Останнім клубом 24-річного Снурніцина була луганська Зоря, де минулого сезону він провів 23 матчі.

23-річний Драмбаєв у минулій кампанії виступав за хорватський Осієк на правах оренди. На його рахунку 20 поєдинків.

21-річний малієць Конате виступав у третій лізі чемпіонату Португалії за Вілаверденсе, де відіграв 14 зустрічей.

22-річний нігерієць Очовечі минулого сезону захищав кольори Фейренсе у другій лізі Португалії. На його рахунку 31 матч, чотири забиті м'ячі та один асист.

Також уже відомо, що Снурніцин виступатиме під 74 номером, Драмбаєв під 15, Конате під 66, а Очовечі під 4.

Раніше повідомлялося, що Кривбас проведе спаринги з Аль-Батаї та Різеспором.