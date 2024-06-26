Україна 26 червня 2024, 19:22 Дебелко залишив Кривбас Сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Роман Дебелко, ФК Кривбас 26 червня 2024, 19:22 Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападаючого Романа Дебелка. У 30-річного українця закінчився контракт і сторони вирішили не продовжувати його. Дебелко виступав за криворіжців з літа 2021 року. З того часу він відіграв 53 матчі, в яких забив 11 голів та віддав три асисти. Раніше повідомлялося, що Кривбас попрощався з Татарковим. Люди Роман Дебелко Команди Кривбас Джерела ФК Кривбас Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте