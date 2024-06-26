Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападаючого Романа Дебелка.
У 30-річного українця закінчився контракт і сторони вирішили не продовжувати його.
Дебелко виступав за криворіжців з літа 2021 року. З того часу він відіграв 53 матчі, в яких забив 11 голів та віддав три асисти.
Раніше повідомлялося, що Кривбас попрощався з Татарковим.