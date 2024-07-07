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Коментар головного тренера Руху про перемогу в спарингу над Штурмом та роботу команди у Словенії.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов прокоментував перемогу над Штурмом (4:1) в спарингу.

"Приємно перемогти такого суперника, як Штурм. Та рахунок не відображає того, наскільки складним був цей матч для Руху. Такі спаринги важливі для розвитку та росту молодих гравців. Хлопці зараз працюють під серйозними навантаженнями, тому я задоволений тим, як футболісти виглядали у грі проти Штурму.

Ми працюємо над кожним компонентом своєї гри. Важливо звертати на всі фази атаки та оборони, аби гравці впевнено себе почували в різних умовах. Звісно, зараз не все виходить, як і на дистанції сезону траплятимуться різні моменти, але ми звертаємо на це увагу і робимо необхідні висновки. Зараз у футболістів багато інтенсивної роботи з м’ячем. Вони поступово звикають до цих вимог та навантажень.

Хочеться подякувати керівництву та менеджменту клуба за те, що в нас є змога зіграти проти сильних суперників на зборах. Навіть за попередні пів року команда не стала набагато досвідченішою і нам ще є куди прогресувати. Лутон в попередньому сезоні грав в АПЛ, Хайдук та Осієк – міцні хорватські команди, також нам протистоятимуть й інші серйозні суперники. Руху цікаво грати проти таких команд", — сказав Пономарьов.

Нагадаємо, Оболонь оголосила про перехід Теслюка з Руху.