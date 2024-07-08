Україна

Футболіст попрощався з рівненським клубом.

Захисник Олександр Кучеренко залишив рівненський Верес після сезону у складі "червоно-чорних". про це повідомила клубна пресслужба.

Строк дії контракту футболіста із народним клубом завершився і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Нагадаємо, Олександр Кучеренко приєднався до складу "червоно-чорних" влітку минулого року. У сезоні 2023/2024 він провів за Верес 27 матчів (24 гри в УПЛ, 2 перехідних матчі та 1 кубкова гра), результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, Верес підписав грузинського півзахисника Куцію.