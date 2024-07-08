Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє пряму трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 9 липня і розпочнеться о 22:00.

У рамках півфіналу чемпіонату Європи-2024, який проходить у Німеччині, відбудеться зустріч між збірними Іспанії та Франції.

Поєдинок відбудеться 9 липня на стадіоні Альянц Арена (Мюнхен), а обслуговуватиме його словенський арбітр Славко Вінчич. Початок — о 22:00 за київським часом.

Дивитися матч між Іспанією та Францією ви зможете в прямому етері на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Євро-2024 в Україні.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ІСПАНІЯ — ФРАНЦІЯ

Нагадаємо, що текстова трансляція традиційно буде доступна у матч-центрі на Football.ua.