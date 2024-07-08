Німеччина

Португалець в кроці від переходу в мюнхенський клуб.

Опорний півзахисник лондонського Фулгема та збірної Португалії Жоау Палінья незабаром стане гравцем мюнхенської Баварії.

Як повідомляє Sky Sport, Жоау Палінья пройшов медогляд у мюнхенському клубі.

Сторони вже погодили трансфер 28-річного гравця збірної Португалії, котрий підпише з «Баварією» контракт до 2028 року.

У сезоні-2023/24 Жоау Палінья провів за "дачників" 39 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 1 асист. Його контракт із лондонцями спливає влітку 2028 року.