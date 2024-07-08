Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua намагається зробити аналіз виступів команди.

Було несподіванкою почути Джуда Беллінгема, який рідко з’являвся в ЗМІ, після того, як його назвали гравцем матчу Англії зі Словаччиною, говорячи про подолання міцного захисту суперника.

Беллінгем є одним із найуспішніших молодих футболістів у світі, і він щойно створив момент, який запам’ятають як один із найкращих у Англії на чемпіонатах Європи, але у нього всередині було щось зовсім інше, що він хотів сказати.

"Ви чуєте, як люди говорять багато сміття", — сказав він. "Приємно, що коли ви здобуваєте результат, то можете відповісти їм".

Коли його попросили пояснити, що він мав на увазі під "сміттям", Джуд сказав, що іноді "здається, що є трохи нагромадження критики", і що "в такі моменти приємно повернути її частину назад до деяких людей".

Це відбулося лише через кілька хвилин після фінального свистка, тож Беллінгем все ще був дуже емоційним. Незважаючи на це, висловлювання було трохи різким.

На цьому турнірі Джуда майже не критикували. Після гри зі Словенією було кілька — завжди тонких, зрештою обнадійливих — епізодів, на які Беллінгем намагався вплинути. Вейн Руні сказав, що півзахисник виглядав розчарованим і хвилювався, що може отримати червону картку проти Словаччини, але все це було досить стримано.

Також було несподіванкою почути таку думку Беллінгема, оскільки позитивне ставлення до ЗМІ було одним із великих тріумфів епохи Гарета Саутгейта, коли гравців заохочували відкрито говорити про те, що для них означає гра за Англію. Мета ФА полягала в тому, щоб "змінити сприйняття, допомогти продуктивності", і це спрацювало.

Але на цьому чемпіонаті Європи все пішло в інший бік. Замість того, щоб бути проактивними та контролювати гру, гравці Англії часто захищалися, реагуючи на критику за погані виступи. Візьмемо прес-конференцію Гаррі Кейна в Бланкенхайні 23 червня, щоб відповісти на критику Гарі Лінекера щодо гри з Данією, або коли Деклан Райс відповів на припущення, що Англія недостатньо готова для високого тиску.

Було повчально почути Гарі Невілла, ветерана п’яти великих турнірів як гравця Англії та ще трьох як тренера — включно з Євро-2016, коли відносини зі ЗМІ були набагато гіршими, ніж зараз — обговорюючи це флеш-інтерв'ю після Словаччини.

"Вони почали звучати як англійські гравці минулого, посилаючись на зовнішню критику", — сказав Невілл на ITV. "Хлопці, поверніть собі невинність. Поверніть свою любов до футболу на великих турнірах. Ніхто не хоче, щоб ви програвали. Вони почали прислухатися до того, що відбувається зовні.

Але особисто нікого не критикували, ніхто не ставив під сумнів їхній характер, ніхто не казав, що вони не наполегливо працюють. Все, що ми сказали, це те, що вони не дуже добре грають у футбол. Футбольна критика – це справедлива критика".

Усе це викликає запитання: чи існує "психологія обложеної фортеці" в таборі Англії?

Щоб зрозуміти, наскільки незвичайними були попередні кілька тижнів, вам доведеться повернутися до 2016 року та історії, розказаної у чудовій книзі Джонатана Норткрофта та Роба Дрейпера "Дорога Англія" про зустріч команди після принизливої ​​поразки від Ісландії. Технічний директор Ден Ешворт вказав на чотири сфери, які необхідно виправити, щоб національна команда досягла успіху: культура, психологія, стиль гри та комунікації/медіа.

У березні 2017 року, коли Англія провела свій перший збір після того, як Саутгейт отримав роботу на постійній основі, він провів презентацію для гравців на St George's Park під назвою "Час змін". Це завершилося тим, що Саутгейт сказав своїм гравцям, що вони можуть "написати свою власну історію, нову історію". Для Саутгейта та Футбольної асоціації Англії головним завданням завжди було надання гравцям свободи волі та надання їм можливості впевнено розповідати власні історії.

Це призвело до ініціатив на Чемпіонаті світу 2018 року, де команда грала в дартс із представниками ЗМІ на своїй тренувальній базі, і, що важливіше, від душі говорила про свої подорожі та про те, що для них означало грати за Англію на найбільшій сцені. Збірна отримала найкращу кампанію на мундіалі з 1990 року.

Відчувалося, що це добрий знак: гравці Англії добре говорили, добре виступали, і їх хвалили за обидва пункти. Вони дійшли до фіналу Євро-2020 і їм не пощастило вилетіти в чвертьфіналі Чемпіонату світу в Катарі. Хороша енергетика зборів залишилася загалом незмінною. Гравці були позитивні та оптимістичні. Вони говорили про те, з яким нетерпінням чекали цих моментів — далекого від нервозності, яка раніше нависла над національною командою.

На дорозі Англії були нерівності — деякі вболівальники освистували гравців, які ставали на коліно в товариському матчі перед попереднім Євро, було багато насмішок над Саутгейтом, коли Англія програла Угорщині з рахунком 0:4 на Молінью в червні 2022 року, і ще кілька в Мілані після поразка в Лізі націй від Італії через три місяці, але, в основному, будь-яке суспільне невдоволення було спрямоване на самого Гарета, а не на гравців, яким він би віддав перевагу.

Але в Німеччині та Англії незгодні з тим, що Саутгейт назвав "незвичайним середовищем".

Команда дійшла до чвертьфіналу, але виступи почали погіршуватися. Якби Беллінгем не забив головою у першому турі Євро-2024, то футболісти були б уже на пляжі, а решта з нас, швидше за все, чекали б заяви ФА, яка підтверджує відхід Саутгейта.

Зовнішній шум сильно відрізнявся від того, що ми бачили на попередніх турнірах. Були пластикові стакани, кинуті в Гарета у Кельні, ставили під сумнів його рішення випустити Івана Тоуні в Гельзенкірхені. Навіть перед цією грою, коли було зачитано прізвище Саутгейта, фанати Англії на полі зустріли його неоднозначно.

Саутгейт завжди хотів бути громовідводом для критики, щоб захистити своїх гравців. У березні він навіть заявив, що не хоче підписувати контракт до Євро-2024, якщо негативна реакція відверне його команду від поточної роботи. Але це не було цілком можливо, оскільки частина критики була на адресу самих гравців. Особливо, коли хтось робив це, як Лінекер, який сказав у своєму подкасті, що Англія була "л*****" з Данією.

Ключове питання полягає в тому, як гравці реагують на весь цей новий зовнішній шум навколо них. Лише найстарші з них — Кейн (30), Кайл Вокер (34), Джон Стоунз (30) — пережили щось подібне на міжнародному рівні.

Офіційна лінія була досить чіткою: ігноруйте це.

Вокер, віце-капітан збірної Англії, сказав за день до матчу з Данією, що він уникає соціальних мереж і відгороджується від зовнішнього світу.

"Я ні на що не дивлюся", — сказав Вокер. "Я тут, і це єдина маленька бульбашка. Коли ви починаєте слухати зовнішній шум або сприятливу чи погану пресу, це по-різному впливає на різних людей. Якщо я не читаю, я не реагую".

Напередодні матчу зі Словенією Саутгейт сказав, що "нічого не можна отримати, слухаючи зовнішню критику".

Але реальність така, що гравці чітко усвідомлюють, про що йдеться, принаймні частково тому, що їх так часто про це запитують. Це очевидно з коментарів Беллінгема і Кейна. "Колишнім гравцям, які зараз є експертами, слід усвідомити", — сказав Кейн два тижні тому, — "що зараз дуже важко не слухати це, особливо для деяких гравців, які не звикли до цього, або деяких футболістів, що є новачками подібного навколишнього середовища".

Як би вони не казали, що перебувають у бульбашці, гравці не перебувають на жодній цифровій детоксикації. Під час Чемпіонату світу 2018 року вони дивилися відео, на яких вболівальники бурхливо святкували свої перемоги вдома. Для цього турніру вони знають, що реакція абсолютно протилежна.

Отже, чи можемо ми класифікувати те, що ми бачимо в Англії, як "психологію осадженої фортеці"?

Ну, це залежить від вашого визначення. Якщо під цим терміном ви маєте на увазі припинення будь-якого діалогу зі ЗМІ — як робили англійські команди в минулому, особливо на мундіалі в Італії у 1990 році — це не так. Від п’яти до семи гравців збірної Англії щодня спілкуються зі ЗМІ, якщо вмикнути шоу на каналах від Футбольної асоціації Англії. Після гри виступатимуть дев’ять або десять гравців, і кожен член команди, окрім Люка Шоу, чия фізична форма є джерелом багатьох дебатів, виступали під час турніру.

Повідомлення ФА гравцям повністю збігалися з іншими турнірами, за винятком штрафів. На попередніх форумах гравці збірної Англії часто розкривали подробиці того, як вони відпрацьовували пенальті. На Євро-2024 ФА втрутилася, коли питання торкнулися стратегії одинадцятиметрових, вважаючи, що футболістам не корисно обговорювати гіпотетичні сценарії або думати про пенальті за кілька днів до гри у плей-оф.

Що, якщо замість цього взяти розуміння спортивного психолога?

Провідний психолог Ден Абрахамс — говорячи загалом, а не про Англію конкретно — каже, що психологія осадженої фортеці — це "заклик до енергії, заклик до готовності, заклик до пильності".

"Це спільний менталітет навколо негативного мислення", — каже Абрахамс. "Ви використовуєте це для виконання речей з якомога більшою інтенсивністю та якомога більшою активацією. Це спрямоване на зосередження та увагу. Команда може погодитися, що зовнішній світ проти них, тому вони створюють оповідь, мову для всієї команди, якою вони можуть поділитися та зміцнитися разом, що в кінцевому підсумку привертає увагу, інтенсивність і намір поведінки та дій".

Абрахамс вважає, що таке мислення може мати позитивний вплив — "Це може сприяти підвищенню обізнаності, передбачення та прийняття рішень" — або негативний. "Насправді це заважає і відволікає", – додає він. "Тож це не допомагає гравцям налаштуватися на ігрове середовище". Але, зрештою, він бачить "психологію осадженої фортеці", як вибір, тактику, спосіб для гравців спробувати отримати перевагу в конкурентному середовищі.

"Все, що я описав, може підпадати під прапор інструментальної агресії", — каже він. "Команда може спробувати знайти спосіб діяти більш агресивно, щоб нав’язати себе оточенню та супернику".

Здається, на сучасних гравців часто впливає те, як Майкл Джордан говорив у серії документальних фільмів "Last dance", де він розповідає про те, як сприймати критику особисто, щоб перетворити її на мотивацію до перемоги. Це відчувалося в коментарях Беллінгема в Гельзенкірхені, де він говорив про "використання" критики та про те, що "ви повинні сприймати це трохи особисто".

Саутгейт, здається, відчув, що Джуд бачить речі інакше, ніж старші гравці, коли того вечора сказав, що Беллінгем "все ще молодий чоловік, буде говорити речі і реагувати на них так, як це робить молодь".

Можливо, це лише реальність для наступного покоління гравців. Ентоні Гордон також розповів про спроби використати критику в позитивному ключі.

"Якщо люди налаштовані негативно, це лише тому, що вони багато чого очікують від вас", — сказав він минулого тижня. "Якщо ми хочемо, щоб це припинилося, нам просто потрібно виступати і дати людям те, що вони хочуть бачити".

А може, це набагато простіше. Англія, загалом добре зігравши на своїх останніх трьох великих турнірах, грає не дуже вдало на Євро-2024. Їх критикують. І їх запитують про цю критику. Можливо, це не стільки зміна політики чи менталітету, скільки просто дія.

Якби вони грали краще — питань буде менше. Ще є час відтворити те позитивне відчуття 2018 року.

За матеріалами The Athletic