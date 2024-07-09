Україна

Футболіст продовжить кар'єру в ковалівському клубі.

Колос оголосив про підписання Ігоря Харатіна. Деталі контракту з 29-річним українцем не розголошуються.

Харатін — вихованець академії київського Динамо, який значну частину кар'єри провів у Зорі. За луганський клуб він зіграв 64 матчі, в яких забив 7 мʼячів. Після цього були угорський Ференцварош, польська Легія та словацький ДАК 1904.

Починаючи з 2010 року пройшов усі вікові категорії збірної України — U-16, U-17, U-18, U-19, U-20 та U-21. У 2015 році у складі збірної України U-20, яку очолював Олександр Петраков, взяв участь у чемпіонаті світу в Нової Зеландії. У 2020-у році провів чотири матчі за національну збірну.