Француз дав свій коментар.
Адрієн Рабьо, Getty Images
09 липня 2024, 12:58
Хавбек збірної Франції Адрієн Рабіо поділився очікуваннями від зустрічі з командою Іспанії в півфіналі чемпіонату Європи-2024.
"Іспанці демонструють найкращу гру на турнірі. У них хороший напад, який вміє забивати голи. В Іспанії дуже згуртований колектив, який має сильні сторони. Але при цьому в них є і слабкості.
Ми впевнені в собі і знаємо, що потрібно робити", — передає слова півзахисника прес-служба УЄФА.
Матч збірних Іспанії та Франції відбудеться у вівторок, 9 липня, початок заплановано о 22:00. Поєдинок відбудеться на стадіоні Альянц-Арена в Мюнхені.