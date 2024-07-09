Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Француз дав свій коментар.

Хавбек збірної Франції Адрієн Рабіо поділився очікуваннями від зустрічі з командою Іспанії в півфіналі чемпіонату Європи-2024.

"Іспанці демонструють найкращу гру на турнірі. У них хороший напад, який вміє забивати голи. В Іспанії дуже згуртований колектив, який має сильні сторони. Але при цьому в них є і слабкості.

Ми впевнені в собі і знаємо, що потрібно робити", — передає слова півзахисника прес-служба УЄФА.

Матч збірних Іспанії та Франції відбудеться у вівторок, 9 липня, початок заплановано о 22:00. Поєдинок відбудеться на стадіоні Альянц-Арена в Мюнхені.