Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Цікава пропозиція від Скалоні.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився про чемпіонат Європи.

"Я радий, що на Євро добре йдуть справи у Луїса де ла Фуенте. Бажаю йому всього найкращого. Думаю, більшість аргентинців уболіває за Іспанію.

Я б хотів, щоб одного разу збірну з Євро запросили на Кубок Америки. Так вони змогли б побачити, як тут виступати. І щоб збірну з Південної Америки відправив на Євро", — цитує Скалоні All About Argentina.

10 липня Аргентина зустрінеться з Канадою в півфіналі Кубка Америки-2024.