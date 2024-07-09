Україна

Відразу три кадрові зміни від житомирського клубу.

Полісся на своєму офіційному сайті оголосив про підписання одразу двох молодих захисників — Олексія Авраменка та Сергія Корнійчука.

20-річний Авраменко перебрався з Дніпра-1 та підписав контракт на чотири роки. Останні два сезони він виступав у молодіжній команді Дніпра-1, де провів 40 матчів та забив один гол.

Угода з 20-річним Корнійчуком також розрахована на чотири роки. Другу частину минулого сезону він провів у складі Минаю, де відіграв 11 зустрічей та забив один м'яч.

Також склад Полісся залишив нападник Денис Янаков, контракт з яким було розірвано за взаємною згодою сторін.

Янаков виступав за житомирський клуб із 2021 року. На його рахунку 35 матчів, дев'ять голів та сім асистів. Другу частину минулого сезону він провів у Вересі на правах оренди – шість матчів та один гол.