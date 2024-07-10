Україна

Ще один новачок для львівського клубу.

Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту із вінгером Стеніо Занетті Толедо.

Деталі угоди з 21-річним бразильцем не розголошуються, але наголошується, що це був трансфер гравця з Круйзеро.

Минулого сезону Стеніо на правах оренди виступав за португальський АВС, з яким завоював путівку до елітного дивізіону. На його рахунку 18 матчів, один гол та один асист.

Також Стеніо відіграв вісім матчів за збірну Бразилії U-20, у яких забив один гол та став переможцем чемпіонату CONMEBOL.