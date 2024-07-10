Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нинішнього керманича збірної України не збираються змінювати.

У середу, 10 липня, відбулося чергове засідання Виконавчого комітету УАФ, передає офіційний сайт організації.

У ході засідання було розглянуто зокрема виступи українських національних команд.

"За пропозицією президента УАФ Андрія Шевченка Сергію Реброву та його тренерському штабу було висловлено повну підтримку. Цю пропозицію підтримали всі члени виконкому. Своєю чергою Сергій Ребров подякував за довіру й підкреслив, що вірить у потенціал команди", — йдеться в офіційній заяві УАФ.

Шевченко зазначив, що збірна України потрапила на Євро-2024 попри надважку ситуацію в країні, але не виправдала сподівань, не діставшись плей-оф турніру.

"Основною причиною став провальний перший матч, в якому ми поступилися збірній Румунії. На жаль, у наступних матчах виправити ситуацію не вдалося, хоча команда Сергія Реброва і змогла набрати чотири очки — це найбільший результат за весь час виступів збірної України у фінальних турнірах Євро.

Відзначу, що УАФ створила всі умови для якісної підготовки національної команди до Євро-2024. Але слід згадати, що Сергій Ребров очолив збірну вже після початку відбірного циклу. І це ми також брали до уваги, оцінюючи роботу тренерського штабу. У цілому Виконком УАФ підтримав напрямок розвитку національної збірної й висловив повну довіру та підтримку тренерському штабу Сергія Реброва.

Зараз завдання національної команди — підготуватися до виступів у Лізі націй, матчі якої розпочнуться вже у вересні, та кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Перед стартом національної команди в Лізі націй ми проаналізуємо її виступи, а також виступи двох юнацьких і олімпійської збірної на засіданні комітету національних збірних", — додав президент УАФ.