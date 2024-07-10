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Руслан Ротань поділився своїми думками перед Олімпіадою у Парижі.

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань прокоментував підготовку національної команди до Олімпіади у Парижі.

"Після останньої гри, коли ми програли Іспанії, і всі були сумні, я бачив очі хлопців, в яких була недосказаність, що є ще один турнір, де ми можемо досягти своєї мети. Всі хлопці дуже горіли великим бажанням поїхати на Олімпійські ігри та показати себе, показати нашу країну, все зробити, щоб захищати честь нашої країни.

Не склалося в тих хлопців, але вони подарували шанс іншим молодим гравцям. Можу сказати, що ці наші молоді гравці, які зараз їдуть на Олімпійські ігри, достойні цього виклику, вони зроблять усе також, щоб гідно представляти нашу країну.

Хочеться крок за кроком йти вперед, не прогнозувати. Зараз у нас перш за все є питання зібратися хоча б у складі, добре підготуватися, і вже потім наступний крок – це від матчу до матчу ставити цілі. Вважаю, так буде краще, так буде спокійніше гравцям.

Не хочеться зараз якийсь тиск на них чинити. Ми всі прекрасно розуміємо, що деякі хлопці ще не грали на таких мундіалях, і їм буде тяжко. І ми весь цей тиск повинні тренерським складом забрати на себе, щоб хлопці були розкуті – тільки в такому стані вони можуть показати свої найкращі якості.

Вже визначилися з тим, хто буде капітаном команди? Візуально – так, але я думаю, що в нас є ще збір, і перш за все лідерські якості – вони проявляються на футбольному полі. Думаю, що ми разом виберемо той варіант капітана, який дійсно буде вести команду за собою, вести команду кожен матч, щоб прагнути до максимального результату", — сказав Ротань в інтерв'ю YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, першим суперником збірної України на Олімпійських іграх стане Ірак. Гра відбудеться 24 липня.