Ще один новачок для команди Руслана Ротаня.
Дмитро Мишньов, ФК Олександрія
11 липня 2024, 21:21
Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Дмитром Мишньовим.
Угода з 30-річним українцем розрахована до 31 травня 2026 року.
Попереднім клубом Мишньова була луганська Зоря, яку він залишив цього літа на правах вільного агента.
Минулого сезону Дмитро провів 29 матчів, у яких віддав дві результативні передачі.
Раніше Олександрія поповнила свій склад Олександром Філіпповим та Артемом Шабановим.