Україна

Ще один новачок для команди Руслана Ротаня.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Дмитром Мишньовим.

Угода з 30-річним українцем розрахована до 31 травня 2026 року.

Попереднім клубом Мишньова була луганська Зоря, яку він залишив цього літа на правах вільного агента.

Минулого сезону Дмитро провів 29 матчів, у яких віддав дві результативні передачі.

Раніше Олександрія поповнила свій склад Олександром Філіпповим та Артемом Шабановим.