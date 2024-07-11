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Кирило Пашко розповів про перші дні збору в Австрії.

Півзахисник київського Динамо Кирило Пашко прокоментував підготовку "біло-синіх" до старту нового сезону, яка проходить в Австрії.

"З першою командою важче, ніж з U-19, тут усе набагато швидше та інтенсивніше, але водночас і набагато цікавіше, ти відчуваєш, як прогресуєш через те, що тобі важко. Спочатку було дуже важко фізично витримувати навантаження, а потім, коли втягуєшся, стає з кожним тренуванням легше і легше.

Мені здається, бігову роботу ніхто не любить, але без цього ніяк. Протягом матчу ми маємо бігати 90 хвилин без зупинок, а іноді й 120. Тож це, в першу чергу, потрібно для нас самих.

Мою гру мають оцінювати тренери, керівництво, спеціалісти та селекціонери. Мені тут дуже подобається. Іноді, звісно, можуть трохи напхати, та без цього ніяк у дорослих командах.

Всі потроху підказують, кажуть, що робити у тих чи інших ситуаціях. Якщо обрати когось одного, то рівняюся на Андрія Ярмоленка, бо ми граємо на одній позиції.

Це дуже велика честь пограти з таким футболістом, який виступав в англійській Прем’єр-лізі, німецькій Бундеслізі, тому це буде для мене дуже важливий досвід. Він великий професіонал, і скільки б років йому не було, у нього відчувається величезна жага до футболу, у нього горять очі під час кожної вправи на тренуваннях. Це дуже мотивує.

З ким найбільше спілкуюсь під час збору? З усіма потроху. Мабуть, найбільше з Антоном Царенком, ми з ним і раніше добре товаришували", — наводить слова Пашка прес-служба клубу.