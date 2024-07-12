Україна

Українська команда виграла суперечку у Галатасарая, але турки можуть подати апеляцію.

Галатасарай на своєму офіційному сайті опублікував заяву із рішенням ФІФА у справі з трансфером вінгера Шахтаря Тете Кардосо.

ФІФА частково задовольнила позов Шахтаря і заявила, що Галатасарай має виплатити "гірникам" 2 389 776,24 євро у якості компенсації за достроковий розрив контракту з футболістом.

Також турецький клуб та 24-річний бразилець мають виплатити Шахтарю додаткову компенсацію у розмірі 5% річних, які нараховуватимуться до дати оформлення платежу.

Крім цього, Галатасарай заявив, що має намір оскаржити рішення ФІФА в Спортивному арбітражному суді, але апеляцію поки не подано.

Нагадаємо, Тете став гравцем Галатасарая влітку минулого року, розірвавши контракт із "гірниками" в односторонньому порядку.

Минулого сезону Тете провів 45 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість гольових передач.