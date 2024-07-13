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Олег Очеретько розповів про свої очікування від виступу команди на ОІ-2024 у Франції.

Півзахисник олімпійської збірної України Олег Очеретько поділився своїми думками перед стартом ОІ-2024 у Парижі.

"Вихід нашої збірної на Олімпійські ігри особисто для мене — це дуже велика відповідальність. Але це й велика радість — представляти нашу країну в такий час, у такій складній ситуації. Шлях на Ігри був важкий. Спочатку, мабуть, я не вірив, бо це щось таке, що важко уявити.

Ми маємо підтримати більш молодих гравців, адже це дуже важливий турнір, і всі повинні сконцентруватися на нашій грі, щоб показувати хороші результати.

Ніколи не думав, що буду грати в офіційному матчі проти Аргентини — це щось неймовірне. У змаганнях візьме участь чимало ветеранів, і це підвищує статус турніру.

Кожен топ-футболіст, який буде виступати на ОІ-2024, — це мотивація для нас показати себе на такому самому рівні", — наводить слова Очеретька прес-служба УАФ.

Нагадаємо, свій перший матч на Олімпіаді Україна проведе проти Іраку. Гра відбудеться 24 липня.