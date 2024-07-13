Україна

Це четверта контрольна гра команди Юрія Вернидуба на зборах.

Сьогодні, 13 липня, відбудеться товариський матч, у якому зустрінуться криворізький Кривбас та азербайджанський Сабах.

Для команди Юрія Вернидуба це буде четверта гра на навчально-тренувальних зборах у Словенії перед стартом нового сезону. До цього Кривбас обіграв Інгулець (3:1), Динамо Бухарест (2:0) та зіграв внічию с Янг Бойз (2:2).

Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Сабах — Кривбас:

За підсумками минулого сезону Сабах посів третє місце у чемпіонату Азербайджану та зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.