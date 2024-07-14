Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Сьогодні 38-річний футболіст має шанс закінчити кар'єру в збірній з трофеєм Анрі Делоне.

38-річний Хесус Навас підтвердив, що завершить кар'єру у збірній Іспанії після Євро.

Про це футболіст сказав на передматчевій пресконференції перед фіналом Євро з Англією. Він прийшов на захід замість Альваро Морати й сказав:

"Мората сказав, що мені час поговорити, оскільки це моя остання гра за Іспанію.

Я в захваті від усього, що я зробив у футболі та у збірній. Бути тут у 38-річному віці унікально та неймовірно", – заявив Навас.

Навас вперше був викликаний до збірної у 2008 році. З Іспанією він став чемпіоном світу, Європи та взяв Лігу націй.

Нагадаємо, що наприкінці року Навас, який виступає за Севілью, завершить клубну кар'єру.