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Він не грав із жовтня 2023-го.

Бразильський вінгер Неймар повернувся до тренувань з Аль-Хілалем після розриву "хрестів", повідомляє пресслужба клубу.

Клуб виклав ролик, на якому 32-річний гравець проводить тренування у залі.

Нагадаємо, форвард збірної Бразилії проходить відновлення після травми хрестоподібних зв'язок коліна. До травми він провів за Аль-Хілаль лише три матчі після переходу до клубу влітку минулого року.

Востаннє Неймар виходив на поле у ​​жовтні 2023 року.

Раніше Неймар назвав топ-3 претендентів на Золотий м'яч.