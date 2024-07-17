Він не грав із жовтня 2023-го.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
17 липня 2024, 14:15
Бразильський вінгер Неймар повернувся до тренувань з Аль-Хілалем після розриву "хрестів", повідомляє пресслужба клубу.
Клуб виклав ролик, на якому 32-річний гравець проводить тренування у залі.
Нагадаємо, форвард збірної Бразилії проходить відновлення після травми хрестоподібних зв'язок коліна. До травми він провів за Аль-Хілаль лише три матчі після переходу до клубу влітку минулого року.
Востаннє Неймар виходив на поле у жовтні 2023 року.
Раніше Неймар назвав топ-3 претендентів на Золотий м'яч.