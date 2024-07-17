У черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Словенії донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над турецьким Бешикташем із рахунком 1:0.

Перемогу команді Маріно Пушича приніс забитий м'яч у виконанні Егіналду, який вразив ворота турків на 66 хвилині.

Загалом донецька команда мала перевагу, проте реалізувати свої моменти, окрім гола бразильця, не змогла. Турки здебільшого діяли на контратаках та погрожували воротам Шахтаря зі стандартів.

Свій наступний матч "гірники" проведуть проти Іпсвіча. Гра відбудеться 20 липня о 15:00 за Києвом.