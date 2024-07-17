Перемогу "гірникам" забезпечив гол Егіналду.
ФК Шахтар
17 липня 2024, 22:00
У черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Словенії донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над турецьким Бешикташем із рахунком 1:0.
Перемогу команді Маріно Пушича приніс забитий м'яч у виконанні Егіналду, який вразив ворота турків на 66 хвилині.
Загалом донецька команда мала перевагу, проте реалізувати свої моменти, окрім гола бразильця, не змогла. Турки здебільшого діяли на контратаках та погрожували воротам Шахтаря зі стандартів.
Свій наступний матч "гірники" проведуть проти Іпсвіча. Гра відбудеться 20 липня о 15:00 за Києвом.
Шахтар – Бешикташ 1:0
Гол: Егіналду, 66.
Шахтар: Різник (Твардовський, 46), Вінісіус Тобіас (Фарина, 46), Бондар (Грам, 46), Матвієнко (Франьїч, 46), Азаров (Педро Енріке, 46), Бондаренко (Назарина, 46), Марлон Гомес (Степаненко, 46), Судаков (Педріньйо, 46), Зубков (Швед, 46), Кевін (Невертон, 46), Траоре (Егіналду, 46).