Україна

"Гірники" розраховують на гравця, який нещодавно повернувся з іспанського гранда.

Правий захисник Вінісіус Тобіас оновив свою угоду з Шахтарем, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Шахтар — Різеспор 5:0 Відео голів та огляд товариського матчу 14.07.2024

Новий контракт із 20-річним бразильцем розраховано до кінця червня 2029 року.

⚡️ Вінісіус залишається з нами! 🧡



🇧🇷 Бразильський захисник підписав із «Шахтарем» новий контракт до 30 червня 2029 року ✍️#Shakhtar pic.twitter.com/AUHMjqK57n — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 16, 2024

Нагадаємо, що "гірники" придбали Тобіаса в Інтернасьйоналя за 6 млн євро взимку 2022 року, після чого, в квітні, за 500 тисяч євро його на два роки орендував мадридський Реал.

За цей час Вінісіус узяв участь у 66 матчах молодіжних команд "вершкових", відзначившись 9 асистами. У січні 2024 року захисник дебютував у стартовому складі головного колективу мадридців.