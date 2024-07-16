"Гірники" розраховують на гравця, який нещодавно повернувся з іспанського гранда.
Вінісіус Тобіас, фото Шахтар
16 липня 2024, 20:41
Правий захисник Вінісіус Тобіас оновив свою угоду з Шахтарем, передає офіційний сайт клубу УПЛ.
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Новий контракт із 20-річним бразильцем розраховано до кінця червня 2029 року.
Нагадаємо, що "гірники" придбали Тобіаса в Інтернасьйоналя за 6 млн євро взимку 2022 року, після чого, в квітні, за 500 тисяч євро його на два роки орендував мадридський Реал.
За цей час Вінісіус узяв участь у 66 матчах молодіжних команд "вершкових", відзначившись 9 асистами. У січні 2024 року захисник дебютував у стартовому складі головного колективу мадридців.