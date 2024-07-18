Football.ua представляє відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 17 липня 2024 року.
Шахтар - Бешикташ, ФК Шахтар
18 липня 2024, 00:10
Донецький Шахтар у контрольному матчі на зборах у Словенії здобув мінімальну перемогу
над турецьким Бешикташем (1:0).
Рахунок у матчі було відкрито в середині другого тайму, коли єдиним голом відзначився Егіналду, який замкнув передачу з флангу.
У наступному матчі команда Маріно Пушича зіграє проти Іпсвіча. Гра відбудеться 20 липня.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Бешикташ:
Шахтар – Бешикташ 1:0
Гол: Егіналду, 66.
Шахтар: Різник (Твардовський, 46), Вінісіус Тобіас (Фарина, 46), Бондар (Грам, 46), Матвієнко (Франьїч, 46), Азаров (Педро Енріке, 46), Бондаренко (Назарина, 46), Марлон Гомес (Степаненко, 46), Судаков (Педріньйо, 46), Зубков (Швед, 46), Кевін (Невертон, 46), Траоре (Егіналду, 46).