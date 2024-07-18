Наставник та львівський клуб досягли взаємної згоди про припинення співпраці.
Мирон Маркевич, ФК Карпати Львів
18 липня 2024, 18:45
Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про відхід головного тренера Мирона Маркевича.
Угода між львівським клубом та 73-річним фахівцем була розірвана за взаємною згодою сторін.
Раніше у ЗМІ була інформація, що Маркевич був незадоволений комплектацією складу перед поверненням до УПЛ, а також приходом тренера Владислава Лупашка до молодіжної команди.
Нагадаємо, Маркевич очолював Карпати з літа минулого року і за підсумками минулого сезону "леви" посіли друге місце у Першій лізі та вийшли до УПЛ.
Під керівництвом Маркевича Карпати провели 28 матчів, у яких здобули 20 перемог, п’ять разів зіграли внічию та тричі поступилися.