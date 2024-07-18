Україна

Наставник та львівський клуб досягли взаємної згоди про припинення співпраці.

Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про відхід головного тренера Мирона Маркевича.

Угода між львівським клубом та 73-річним фахівцем була розірвана за взаємною згодою сторін.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Маркевич був незадоволений комплектацією складу перед поверненням до УПЛ, а також приходом тренера Владислава Лупашка до молодіжної команди.

Нагадаємо, Маркевич очолював Карпати з літа минулого року і за підсумками минулого сезону "леви" посіли друге місце у Першій лізі та вийшли до УПЛ.

Під керівництвом Маркевича Карпати провели 28 матчів, у яких здобули 20 перемог, п’ять разів зіграли внічию та тричі поступилися.