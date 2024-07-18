Україна

Команда із Петрово продовжує комплектацію свого складу.

Прес-служба Інгульця оголосила про підписання контрактів із воротарем Антоном Жилкіним та захисником Віталієм Дубілеєм.

Угоди з обома футболістами розраховані на три роки.

Минулого сезону 21-річний Жилкін виступав за луганську Зорю. На його рахунку лише один матч, у якому він вийшов на заміну — це було в Лізі конференцій.

22-річний Дубілей захищав кольори Чайки із Другої ліги. На його рахунку 25 матчів, шість голів та два асисти.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Інгулець став чемпіоном Першої ліги та вийшов до УПЛ.