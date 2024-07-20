Україна

Черговим суперником "гірників" на зборах буде клуб з англійської Прем'єр-ліги.

Донецький Шахтар продовжує готуватися до наступної кампанії на навчально-тренувальних зборах у Словенії.

Сьогодні, 20 липня, команда Маріно Пушича візьме участь у шостому для себе товариському матчі в рамках НТЗ. Раніше донеччани розгромили боснійський Сараєво (4:1), зіграли внічию з хорватським Хайдуком (1:1), поступилися сербській Бачка-Тополі (1:0), та обіграли турецькі Різеспор (5:0) і Бешикташ (1:0).

Тепер Шахтарю протистоятиме новачок англійської Прем'єр-ліги – Іпсвіч. Стартовий свисток має пролунати о 15:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Іпсвіч:

За підсумками минулого сезону Іпсвіч посів друге місце в Чемпіоншипі за Лестером та піднявся до АПЛ.