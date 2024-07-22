Україна

Солідне чищення складу після зміни головного тренера у львівському клубі.

Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про відхід відразу кількох футболістів.

Карпати не стали продовжувати оренду захисника Олександра Мизюка, який повертається до Металісту, відігравши 22 матчі.

Нападник Денис Галенков не став продовжувати контракт та залишив клуб після 40 матчів з 2021 року. На його рахунку лише три забиті м'ячі.

За взаємною згодою достроково припинено дію контрактів з півзахисниками Єгором Демченком (25 матчів, 2 голи), Єгором Картушовим (16 матчів, 1 гол), Юрієм Романюком (14 матчів) та Віталієм Равликом (12 матчів, 1 гол).

Також другий склад Карпат залишили Артем Борис, Василь Дебич, Дмитро Коваленко, Дмитро Рожок, Максим Бойченюк та Артур Ілюхін.

Захисник Володимир Савчин на правах оренди буде виступати за НК Пробій у Другій лізі.

Раніше повідомлялося, що Кожухар приєднався до Вереса після відходу з Карпат.