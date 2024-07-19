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На цій посаді він замінив Мирона Маркевича.

Старший тренер Карпати U-19 Владислав Лупашко призначений головним тренером клубу, про це повідомляє офіційний сайт "левів".

Функції старшого тренера основної команди "зелено-білих" виконуватиме Сергій Лавриненко, тренера воротарів – Богдан Шуст, які також входили до тренерського штабу юнацької команди Карпат.

Нагадаємо, вчора Карпати оголосили про відхід головного тренера Мирона Маркевича.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Маркевич був незадоволений комплектацією складу перед поверненням до УПЛ, а також приходом тренера Владислава Лупашка до молодіжної команди.