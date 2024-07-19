Україна

Львівський готовий виконувати ухвалені судом рішення.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні підтвердив борг львівських Карпат перед іспанським захисником Крістобалем Маркесом Креспо, повідомляє прес-служба клубу.

Суд встановив, що ФК Карпати є спортивним правонаступником ТзОВ КПФ Карпати, тож львів'яни повністю відповідають за фінансові зобов'язання останніх.

Нагадаємо, Крістобаль виступав за львівський клуб із 2011 по 2013 роки. Сам футболіст заявляв, що Карпати заборгували йому близько 600 тисяч євро.

Карпати вже зазначили, що вони передбачали можливі результати рішення суду та готові виплатити борг футболісту.

Раніше повідомлялося, що Карпати залишилися без головного тренера після повернення до УПЛ.