Україна

Це будуть заключні матчі "гірників" на зборах.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про два останні товариські матчі на зборах у Словенії.

Останнім суперником "гірників" буде загребське Динамо, яке проведе одразу два матчі з командою Маріно Пушича.

Перша гра відбудеться 26 липня, а друга – 27 липня. Обидва матчі розпочнуться о 20:00 за київським часом.

Цими спарингами Шахтар завершить навчально-тренувальні збори, після чого повернеться до України.

Раніше повідомлялося, що Шахтар мінімально поступився Іпсвічу у контрольному матчі.