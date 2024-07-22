Це будуть заключні матчі "гірників" на зборах.
Гравці Шахтаря, ФК Шахтар
22 липня 2024, 19:53
Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про два останні товариські матчі на зборах у Словенії.
Останнім суперником "гірників" буде загребське Динамо, яке проведе одразу два матчі з командою Маріно Пушича.
Перша гра відбудеться 26 липня, а друга – 27 липня. Обидва матчі розпочнуться о 20:00 за київським часом.
Цими спарингами Шахтар завершить навчально-тренувальні збори, після чого повернеться до України.
Раніше повідомлялося, що Шахтар мінімально поступився Іпсвічу у контрольному матчі.