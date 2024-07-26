Іспанія

Президент має великі очікування щодо нового тренера.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував призначення Гансі Фліка на посаду наставника команди замість Хаві.

"Це ідеальна людина для першої команди. У нього є досвід, культура старанності, віра у філософію клубу та довіру до Ла Масії.

Він здатний дати новий імпульс команді та впоратися із миттєвими завданнями, які у нас є.

Флік зробить це з упевненістю, рішучістю, свіжими ідеями, необхідними у тому, щоб привнести новий імпульс.

Він знає, що Барса має боротися до кінця, бо це частина нашої природи змагань", — сказав Лапорта.

Раніше повідомлялось, що Барселона в гіршому фінансовому становищі, ніж у момент приходу Лапорти.