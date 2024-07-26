Італія

Сума трансферу форварда становитиме близько 30 мільйонів євро.

Нападник Ювентуса Матіас Суле незабаром має стати гравцем Роми, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби вже домовилися про трансфер 21-річного аргентинця, який обійдеться "вовкам" у 26 мільйонів євро плюс 4 млн євро у якості бонусів.

При цьому бонуси будуть поділені на дві частини – одні будуть легкими, інші важкими. Саме зараз обговорюються їхні можливі виплати.

Також "стара синьйора" отримає 10% від суми майбутнього продажу футболіста.

Минулого сезону Суле провів 39 матчів за Фрозіноне на правах оренди, в яких забив 11 голів та віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що агенти Артема Довбика провели переговори з Ромою в Римі.