Сума трансферу форварда становитиме близько 30 мільйонів євро.
Матіас Суле, Getty Images
26 липня 2024, 11:22
Нападник Ювентуса Матіас Суле незабаром має стати гравцем Роми, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби вже домовилися про трансфер 21-річного аргентинця, який обійдеться "вовкам" у 26 мільйонів євро плюс 4 млн євро у якості бонусів.
При цьому бонуси будуть поділені на дві частини – одні будуть легкими, інші важкими. Саме зараз обговорюються їхні можливі виплати.
Також "стара синьйора" отримає 10% від суми майбутнього продажу футболіста.
Минулого сезону Суле провів 39 матчів за Фрозіноне на правах оренди, в яких забив 11 голів та віддав три асисти.
Раніше повідомлялося, що агенти Артема Довбика провели переговори з Ромою в Римі.