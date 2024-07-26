Україна

Стали відомі стартові склади команд для перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють кам'янець-подільський Епіцентр та закарпатський Минай.

Кам'янець-подільський Епіцентр зіграє на рівненському Авангарді проти закарпатського Миная в півфіналі турніру чотирьох за місце в прийдешньому розіграші УПЛ.

Сергій Нагорняк вирішив використати з перших хвилин Жмуйду та Станіслава Крістіна на флангах оборони, тоді як Проців та Запорожець розташуються над ними в атаці.

Желько Любенович, у свою чергу, залучив до стартового складу Бандуру до рамки воріт, тоді як Дворовенко зіграє ліворуч у захисті, Пріхна та Матюшенко розташуються в центрі поля, а Воробчак та Гунічев гратимуть в атаці.

Епіцентр: Чернобай — Жмуйда, В. Кристін, Мороз, С. Кристін — Миронюк, Ліповуз, Беженар — Проців, Кравчук, Запорожець.

Запасні: Бушняк, Савчук, Равлик, Павлученко, Полюлях, Григоращук, Климець, Бендера.



Минай: Бандура — Дмитрук, Чуєв, Прокопчук, Дворовенко — Пріхна, Кораблін, Матюшенко — Воробчак, Гунічев, Вакула.