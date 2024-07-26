Стали відомі стартові склади команд для перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють кам'янець-подільський Епіцентр та закарпатський Минай.
фото ФК Минай
26 липня 2024, 17:17
Кам'янець-подільський Епіцентр зіграє на рівненському Авангарді проти закарпатського Миная в півфіналі турніру чотирьох за місце в прийдешньому розіграші УПЛ.
Сергій Нагорняк вирішив використати з перших хвилин Жмуйду та Станіслава Крістіна на флангах оборони, тоді як Проців та Запорожець розташуються над ними в атаці.
Желько Любенович, у свою чергу, залучив до стартового складу Бандуру до рамки воріт, тоді як Дворовенко зіграє ліворуч у захисті, Пріхна та Матюшенко розташуються в центрі поля, а Воробчак та Гунічев гратимуть в атаці.
Епіцентр: Чернобай — Жмуйда, В. Кристін, Мороз, С. Кристін — Миронюк, Ліповуз, Беженар — Проців, Кравчук, Запорожець.
Запасні: Бушняк, Савчук, Равлик, Павлученко, Полюлях, Григоращук, Климець, Бендера.
Запасні: Росул, Кисіль, Скиба, Шалфєєв, Ременяк, Тищук, Рязанцев, Рожко, Демиденко.
Минай: Бандура — Дмитрук, Чуєв, Прокопчук, Дворовенко — Пріхна, Кораблін, Матюшенко — Воробчак, Гунічев, Вакула.
Гра Епіцентр — Минай почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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