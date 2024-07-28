Україна

Новачок Шахтаря готовий кинути виклик основному голкіперу.

Голкіпер Шахтаря Кіріл Фесюн прокоментував конкуренцію з Дмитром Різником в донецькому клубі.

"Я не боюся конкуренції, бо вона тільки допомагає зростати.

З Дмитром у нас нормальні, дружні відносини. Працювати разом з топовим воротарем – дорого коштує", — сказав Фесюн в інтерв'ю "Збірна".

У сезоні-2023/24 Фесюн узяв участь у 29 матчах Колоса в усіх турнірах, пропустивши 31 гол і 12 разів зберігши свої ворота "сухими".