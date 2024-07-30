Україна

У заключному матчі групи українці зустрінуться з Аргентиною.

Перед заключним туром групового етапу футбольного турніру на Олімпіаді всі команди групи України мають по 3 очки. При цьому "синьо-жовті" поступаються Аргентині та Марокко, що йдуть вище, за додатковими показниками.

Головний тренер олімпійської збірної України з футболу Руслан Ротань висловився перед вирішальною грою проти Аргентини.

"Часу дуже мало, але інакше ми не можемо. Практично всі ці 48 годин присвятили тому, щоб відновити хлопців, бо ми були виснажені не лише у фізичному плані, але й емоційному. Гадаю, що хлопці відновилися, розуміємо, чекаємо на гру з Аргентиною.

Чого варто побоюватися в грі Аргентини? Це майстерність. Ця команда більш структурна у порівнянні з Марокко, яка, може, у технічному плані була й кращою, але у плані організації, не лише в атаці, але й в обороні Аргентина — дуже сильна збірна. Ми це чудово розуміємо і про це хлопцям сказав", — підсумував Ротань.

Матч Україна — Аргентина відбудеться сьогодні, 30 липня, початок о 18:00.