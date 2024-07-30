Україна

Віталій Первак поділився своїми думками після виходу до УПЛ.

Головний тренер Лівого берега Віталій Первак прокоментував перемогу своєї команди у фіналі міні-турніру за місце в УПЛ проти Миная (3:0).

"Ми побачили протокол, потім побачили розминку. Також трохи по-іншому почали перебудовуватись насамперед в обороні. Так що все вийшло за нашим планом, тільки в плани не входило, коли нам футболіст Минаю в поперечину влучив, а так гра була важка, обидві команди хотіли виграти, і ми щасливі.

Ми сьогодні святкуємо, і тільки можливо, завтра ми зрозуміємо, що ми наробили, тому що потрібно багато роботи в клубі. Інфраструктура у нас ідеальна, це все розуміють, але дуже багато роботи, скоро вже грати треба.

Звичайно плануємо посилюватись під УПЛ. Ті футболісти, які ще залишилися на трансферному ринку, ми вже не смикатимемося, але посилення все одно потрібне", — сказав Первак в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лівий берег — Минай.