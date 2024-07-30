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Дивіться відео найкращих моментів фінального матчу плей-оф чемпіонату України, що відбувся 30 липня 2024 року.

У фіналі міні-турніру чотирьох за місце в українській Прем'єр-лізі на сезон-2024/25 Лівий берег обіграв Минай (3:0).

Лівий берег відкрив рахунок у середині першого тайму, коли голом відзначився Сухоручко, а за десять хвилин Синиця подвоїв перевагу в рахунку.

Остаточну крапку у матчі поставив Когут, який забив на 65 хвилині.

Таким чином Лівий берег став шістнадцятим учасником УПЛ, замінивши Дніпро-1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лівий Берег — Минай у рамках плей-оф української Прем'єр-ліги:

Лівий берег — Минай 3:0

Голи: Сухоручко, 19, Синиця, 29, М. Когут, 65.

Лівий берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко — Банада, Дедух (Співаков, 83) — Войцеховський (Галас, 68), Синиця (Колесник, 68), М. Когут (Литовченко, 74) — Сухоручко (І. Когут, 68).

Минай: Бандура — Чуєв, Скиба (Демиденко, 70), Прокопчук, Дворовенко (Кисіль, 46) — Шалфєєв, Кораблін (Воробчак, 70), Матюшенко — Дмитрук, Гунічев (Ременяк, 46), Вакула (Тищук, 88).

Попередження: Співаков — Гунічев, Матюшенко, Скиба.

На 90+2 хвилині був вилучений Андрій Співаков (Лівий берег) (друге попередження).