Україна

Команди української Прем'єр-ліги продовжують формувати свої склади перед стартом сезону.

Клуби УПЛ продовжують формувати свої склади на майбутній сезон, до старту якого залишилося менше тижня.

Львівські Карпати оголосили про підписання контракту із центральним захисником Курітіби Жаном Педрозу.

Деталі контракту із 20-річним бразильцем не розголошуються, але раніше була інформація, що це буде річна оренда з необов'язковим правом викупу.

Цього сезону Педрозу провів сім матчів, у яких забив один гол. Також на рахунку Жана 13 матчів за збірну Бразилії U-20 та два голи.

Також Карпати викупили контракт лівого захисника донецького Шахтаря Андрія Булези, котрий виступав за льявів'ян на правах оренди із зими цього року.

Незважаючи на оренду, Булеза не дебютував у складі Карпат через серйозну травму коліна. Наразі 20-річний українець тренується за індивідуальною програмою.

Олександрія оголосила про продовження контракту із півзахисником Артемом Шулянським.

Нова угода з 23-річним українцем розрахована до кінця травня 2027 року.

В активі Шулянського 46 матчів із серпня 2022 року, в яких він забив шість голів.

Кривбас розірвав контракт із захисником Дмитром Семеновим.

24-річний українець не грав у офіційних матчах з осені 2022 року. З того часу він двічі отримував серйозні травми.

Проте перед стартом цього сезону Семенов відновився і навіть взяв участь у двох спарингах на зборах.