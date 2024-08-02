Україна

Андерсон Джордан розповів про збори та очікування від сезону-2024/25.

Захисник луганської Зорі Андерсон Джордан прокоментував минулі збори команди, а також поділився очікуваннями перед стартом нового сезону.

"Збори в Словенії пройшли чудово. Ми отримали серйозні навантаження. Всі були зібрані, гарно працювали. Були одною командою. Зараз стартує новий сезон. Сподіваюся та вірю в те, що розпочнемо та проведемо його чудово.

Цей сезон для нас з точки зору кількості матчів повинен бути легшим. В минулому сезоні ми фокусувалися на трьох турнірах: Ліга Конференцій, Кубок України та чемпіонаті країни. До того ж було багато переїздів.

В цьому сезоні ми будемо грати в чемпіонаті та Кубку. Всі матчі виключно в Україні. Але це не каже про те, що буде легше в плані здобуття результату, тому що багато сильних клубів будуть нашими суперниками та нам треба повертати собі позиції, які знов дозволять грати в єврокубках в наступному сезоні. Я вважаю, що команда готова до цього.

Конкуренція в Зорі? В такій команді, як Зоря багато хлопців в цілому можуть грати на різних позиціях. Це дуже круто. На мою думку – конкуренція в команди дає зрозуміти кожному гравцю, що треба боротися за місце в складі.

Я завжди віддаю всього себе на полі, віддаю максимум для досягнення позитивного результату. До того ж, не завжди був згоден з рішеннями арбітрів в деяких епізодах з червоними картками. Але це футбол. Сподіваюся, що в цьому сезоні буду грати якомога більше матчів та допомагати команді перемагати", — наводить слова Джордана прес-служба клубу.

У стартовому турі УПЛ Зоря зіграє проти Інгульця. Гра відбудеться 4 серпня о 18:00 за Києвом.