Україна

Новачки УПЛ були близькими до вдалого початку сезону, однак не втримали власні ворота недоторканими.

Другий ігровий день нового розіграшу української Прем’єр-ліги починався з матчу в Черкасах, де продовжують будувати такий проєкт, який із часом має нас усіх здивувати. У будь-якому випадку, такі перспективи бачить перед собою місцевий ЛНЗ, який ще рік тому тільки-но робив перші шаги в "елітному" дивізіоні.

Але цього разу "бузкові" вже в якості колективу з певним досвідом мали самі взяти на себе роль екзаменаторів у дуелі проти київського Лівого берега, який зовсім нещодавно виграв спонтанний "турнір чотирьох" за право посісти місце дніпровського Дніпра-1 в найвищому дивізіоні. Відповідно й часу на підготовку до геть інакших футбольних реалій у "чапель" не те що було обмаль, а взагалі не було.

Проте виявилось, що на початку сезону куди більш важливим чинником є той факт, що одна з команд перебуває в ігровому тонусі, а інша — ні. Як би там не було, а цей "турнір чотирьох" дав можливість Лівому берегу розігратись, тоді як ЛНЗ у першому таймі виглядав відверто сируватим для того, аби на щось претендувати.

Хіба що на початку, коли футболісти ще не розбігались, господарі зусиллями новачка Ассінора створили два дуже цікавих епізоди біля чужих воріт, але в подальшому ми побачили спроби перекидати воротаря від Войцеховського й якось це виглядало більш переконливо. "Чаплі" просто знали, до чого прагнуть у цій грі, і ця їхня впевненість дійсно переконувала. Але ми знову просиділи тайм без голів, не без цього.

ЛНЗ і в другому таймі намагався робити те саме, але хоча б із більшими просуваннями вперед, що призводило до виникнення гольових моментів. Ассінор міг відзначатись голом на самому початку, але з гострого кута пробив приблизно так само, як і Ейнел невдовзі після цього — до рук воротаря.

А потім гра загубилась у боротьбі майже остаточно, і якби не момент Колесника, який із меж воротарського штрикнув м’яч чомусь тільки повз ліву стійку, то господарі й забули б, що грають перед власними вболівальниками, які очікували від них явно більшого. А отже "бузкові" зібрались із думками й пішли та й заштовхали той м’яч у ворота. Зробив це той, хто мав до того для цього більше за всіх моментів — Ассінор, а захист киян просто не вгледів за суперником.

У наступному турі черкаський ЛНЗ прийматиме Олександрію, а київський Лівий берег прийматиме полтавську Ворсклу.— Лівий берег 1:0Ассінор, 90+3Кучеренко — Путря, Дайко, Саліху, Г. Пасіч — Яшарі, Ангелов (Бар, 70), Тілль — Олійник (Наумець, 79), Ассінор, Ейнел.Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко — Банада, Дедух — Войцеховський (Астахов, 73), Синиця (Галас, 74), М. Когут (Ів. Когут, 65) — Сухоручко (Колесник, 74).Попередження: Ангелов, Яшарі