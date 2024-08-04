Результат матчу першого туру УПЛ.
фото - t.me/inhulets
04 серпня 2024, 20:09
Останнім матчем першого туру УПЛ сезону-2024/25, якщо не враховувати перенесені зустрічі єврокубкових бійців, став поєдинок на стадіоні Динамо ім. Лобановського між Зорею та Інгульцем.
Вже в середині першого тайму Башич зумів відкрити рахунок, а Білоцерковець швидко відновив статус-кво.
Матч йшов до нічийного рахунку, проте у Зорі знайшлись козирі в рукаві. В компенсований час Яцик вирвав перемогу для луганської команди, зробивши рахунок 2:1.
В наступному турі Зоря зіграє з Чорноморцем, а Інгулець зустрінеться з Колосом.
Зоря — Інгулець 2:1
Голи: Башич, 16, Яцик, 90+2 - Білоцерковець, 29
Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Джордан, Ескінья (Нваезе, 61), Вантух (Рейс, 83) — Кирюханцев (Горбач, 75), Башич, Дришлюк (Мічин, 62), Яцик — Герреро (Беніто, 46), Антюх
Інгулець: Паламарчук — Дубілей (Сидоренко, 87), Малиш, Шершень, Мельничук — Волохатий, Петько, П'ятов — Білоцерковець (Пушкарьов, 87), Козак (Резепов, 90), Богунов (Могильний, 79