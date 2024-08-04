Україна

Результат матчу першого туру УПЛ.

Останнім матчем першого туру УПЛ сезону-2024/25, якщо не враховувати перенесені зустрічі єврокубкових бійців, став поєдинок на стадіоні Динамо ім. Лобановського між Зорею та Інгульцем.

Вже в середині першого тайму Башич зумів відкрити рахунок, а Білоцерковець швидко відновив статус-кво.

Матч йшов до нічийного рахунку, проте у Зорі знайшлись козирі в рукаві. В компенсований час Яцик вирвав перемогу для луганської команди, зробивши рахунок 2:1.

В наступному турі Зоря зіграє з Чорноморцем, а Інгулець зустрінеться з Колосом.

Зоря — Інгулець 2:1

Голи: Башич, 16, Яцик, 90+2 - Білоцерковець, 29

Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Джордан, Ескінья (Нваезе, 61), Вантух (Рейс, 83) — Кирюханцев (Горбач, 75), Башич, Дришлюк (Мічин, 62), Яцик — Герреро (Беніто, 46), Антюх

Інгулець: Паламарчук — Дубілей (Сидоренко, 87), Малиш, Шершень, Мельничук — Волохатий, Петько, П'ятов — Білоцерковець (Пушкарьов, 87), Козак (Резепов, 90), Богунов (Могильний, 79