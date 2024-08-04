У 1 турі УПЛ-2024/25 ЛНЗ здобув три очки, мінімально здолавши Лівий Берег.

Вирішальний м'яч в компенсований час забив Ассінор.

У наступному турі черкаський ЛНЗ прийматиме Олександрію, а київський Лівий берег прийматиме полтавську Ворсклу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Чорноморець в рамках 1-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

 

ЛНЗ — Лівий берег 1:0
Гол: Ассінор, 90+3

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Дайко, Саліху, Г. Пасіч — Яшарі, Ангелов (Бар, 70), Тілль — Олійник (Наумець, 79), Ассінор, Ейнел.

Лівий берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко — Банада, Дедух — Войцеховський (Астахов, 73), Синиця (Галас, 74), М. Когут (Ів. Когут, 65) — Сухоручко (Колесник, 74).

Попередження: Ангелов, Яшарі