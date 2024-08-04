Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 4 серпня 2024 року.
ЛНЗ — ЛІВИЙ БЕРЕГ, ФОТО УПЛ
04 серпня 2024, 20:40
У 1 турі УПЛ-2024/25 ЛНЗ здобув три очки, мінімально здолавши Лівий Берег.
Вирішальний м'яч в компенсований час забив Ассінор.
У наступному турі черкаський ЛНЗ прийматиме Олександрію, а київський Лівий берег прийматиме полтавську Ворсклу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Чорноморець в рамках 1-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
ЛНЗ — Лівий берег 1:0
Гол: Ассінор, 90+3
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Дайко, Саліху, Г. Пасіч — Яшарі, Ангелов (Бар, 70), Тілль — Олійник (Наумець, 79), Ассінор, Ейнел.
Лівий берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко — Банада, Дедух — Войцеховський (Астахов, 73), Синиця (Галас, 74), М. Когут (Ів. Когут, 65) — Сухоручко (Колесник, 74).
Попередження: Ангелов, Яшарі